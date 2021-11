ASSE : Geoffroy-Guichard échappe à fermeture totale, mais...

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Débuté avec une heure de retard, suite à un déluge de fumigènes sur la pelouse du Chaudron, le match ASSE-SCO avait déjà valu aux Verts de jouer à huis clos contre Clermont.

Parmi les dossiers à l'ordre du jour ce mercredi pour la commission de discipline de la LFP, celui des incidents du match entre l'AS Saint-Etienne et le SCO Angers (2-2). « Au regard des incidents intervenus avant la rencontre AS Saint-Etienne – Angers SCO (11ème journée de Ligue 1), la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 25 octobre 2021 de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction en présence de l’AS Saint-Etienne, la Commission prononce les décisions suivantes : Un huis clos total du stade Geoffroy-Guichard (sanction déjà purgée à titre conservatoire sur la rencontre AS Saint-Etienne – Clermont Foot 63) - Fermeture pour deux matchs des tribunes Paret et Snella du stade Geoffroy-Guichard - Fermeture pour deux matchs de l’espace visiteurs de l’AS Saint-Etienne (le premier de ces deux matchs a déjà été purgé à titre conservatoire sur la rencontre FC Metz – AS Saint-Etienne) », indique la commission de discipline de la LFP.