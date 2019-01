ASSE : Gasset veut deux renforts pour boucler le mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Très calme depuis le début du mercato, Saint-Etienne est hyperactif dans cette dernière ligne droite. En effet, le club stéphanois a bouclé le départ d’Assane Diousse, mais négocie celui d’Ole Selnaes. Par ailleurs, Yannis Salibur fait l’objet d’un intérêt de Guingamp, qui souhaite le récupérer dès cet hiver. De nombreux dossiers sont donc à gérer pour Jean-Louis Gasset et l’ASSE, d’autant plus que l’actuel 4e de Ligue 1 souhaite également se renforcer. Interrogé par Le Progrès, l’entraîneur adjoint Ghislain Printant n’a pas caché que deux renforts seraient les bienvenus à l’ASSE.

« Je peux vous dire que Jean-Louis travaille énormément sur le mercato. Au vu de notre effectif, on souhaitait pouvoir l'étoffer d'une ou deux recrues. C'est une évidence. On est là, on attend. On voit ce qui se passe. C'est pour cette raison qu'on fait en sorte, le staff, de lui enlever déjà tout le travail sur le terrain pour qu'il puisse pouvoir répondre et avoir toute sa tête pour ce mercato. Ce sont des périodes très difficiles. Je l'ai connu. C'est extrêmement dur pour un entraîneur d'avoir des joueurs qui peuvent être amenés soit à venir, soit à partir » a expliqué l’ancien coach de Bastia. En cas de départ de Selnaes, il est évident que les Verts se renforceront avec l’arrivée d’un milieu défensif. Reste à voir s’il est possible pour la direction d’offrir un deuxième joueur à Jean-Louis Gasset dans le money-time…