ASSE : Gasset rappelé par Caïazzo, la suite est dingue

Quelques mois après son départ de l'AS Saint-Etienne Jean-Louis Gasset a été contacté par le co-président des Verts. La suite est incroyable.

Parti en fin de saison de l’ASSE parce qu’il était clairement fatigué, Jean-Louis Gasset a laissé les commandes des Verts à Ghislain Printant. Mais ce dernier a rapidement déchanté, et du côté des dirigeants stéphanois, la décision de limoger l’ancien adjoint de Gasset et de nommer Claude Puel a été rapidement prise. Cependant, ce que l’on ne savait pas, c’est que Bernard Caïazzo a consulté Jean-Louis Gasset afin de savoir s’il était prêt à revenir à Geffroy-Guichard. Et ce dernier raconte ce samedi dans L'Equipe comment cette incroyable histoire s’est finie.

Gasset aurait dit oui à Printant et l'ASSE

Car oui, le vice-président de l’AS Saint-Etienne a bien appelé son ancien coach. « Un jour, Bernard Caïazzo m'a téléphoné pour me demander si je voulais revenir donner un coup de main. J'étais à Séville. Il était en panique. Il a ajouté : "Je te rappelle dans une heure." On était le 26 septembre. J'attends toujours, explique sans rire Jean-Louis Gasset, qui avoue qu’il était disposé à accepter la demande du président du conseil de surveillance de l'ASSE. Si Ghislain Printant m'avait téléphoné pour me demander de revenir l'aider, je lui aurais dit oui. Bien sûr. C'est la logique de ma vie. » De quoi laisser dubitatif concernant l'attitude de Bernard Caïazzo, qui fait ce qu'il veut de son club, mais pourrait tout de même avoir un minimum de courtoisie avec celui qui a ramené les Verts en Europe.