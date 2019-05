ASSE : Gasset pense à partir, un club de L1 se place ouvertement

Dans : ASSE, MHSC, Ligue 1.

Toujours indécis sur son avenir, Jean-Louis Gasset n’annoncera rien avant la fin de la saison.

En attendant, la porte reste ouverte pour l’AS Saint-Etienne, mais aussi pour d’autres pensionnaires de Ligue 1 éventuellement intéressés. C’est effectivement le cas de son ancien club Montpellier, dont le président Laurent Nicollin a récemment confié qu’il connaissait la décision du coach stéphanois. Difficile de dire si c’était du bluff. En tout cas, le dirigeant héraultais a changé de discours.

« La porte est toujours ouverte aux anciennes personnes qui ont porté haut les couleurs du Montpellier Hérault. Je ne sais pas du tout ce qu’il va faire à Saint-Etienne, a cette fois indiqué le patron du MHSC au Midi Libre. Ça ne peut-être qu’un plus si il revient un jour au club, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans. Je n’ai pas tous les paramètres. » Et pourquoi pas cet été ?

« S’il n’a plus de club... »

« S’il quitte Saint-Etienne, on verra au mois de juillet ou du mois d’août, on mangera un morceau et on verra si il veut faire quelque chose ou pas, a envisagé Laurent Nicollin. Je n’ai rien de fixé avec Jean-Louis comme lui n’a rien fixé avec moi. Il passe de très bons moments à Saint-Etienne qui est un grand club français. S’il n’a plus de club, on verra. » En cas de retour à Montpellier, Gasset ne viendrait pas en tant que coach principal puisque Michel Der Zakarian a la confiance du président.