ASSE : Gasset défie l’OL pour le gros coup Ben Arfa

Dans : ASSE, OL, PSG, Mercato.

En conflit avec ses dirigeants depuis des mois, Hatem Ben Arfa (31 ans) va enfin quitter le Paris Saint-Germain cet été en fin de contrat. Reste à savoir où atterrira le milieu offensif.

Cette fois, on imagine que l’ancien Marseillais réfléchira bien avant de prendre sa décision. Le talentueux gaucher rejoindra une formation qui le désire réellement, à l’image de l’AS Saint-Etienne et de son entraîneur Jean-Louis Gasset. En effet, le technicien continue d’utiliser son répertoire pour attirer des joueurs expérimentés dans le Forez. Le coach des Verts en a profité pour réactiver la piste Ben Arfa, déjà étudiée cet hiver, révèle le site de But.

Mais là encore, ça s’annonce très difficile. Sans surprise, l’ASSE est loin d’être seule sur ce dossier. L’Olympique Lyonnais fait partie de la longue liste de prétendants, confirme Paris United, qui précise que le président Jean-Michel Aulas « est en contact régulier » avec l’international français. De plus, « HBA », qui a aussi des touches en Espagne et en Italie, privilégie un club qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine.