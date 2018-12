ASSE : Gasset adore ce joueur qui grille les étapes à Sainté

Dans : ASSE, Ligue 1.

Du haut de ses 17 ans, William Saliba a déjà joué 7 matchs toutes compétitions confondues avec l’AS Saint-Etienne cette saison.

Une belle performance pour le joueur formé dans le Forez, au sein d’un effectif on l’on retrouve également Loïc Perrin, Neven Subotic et Timothée kolodziejczak. Mais le défenseur central stéphanois a su profiter des blessures des joueurs précédemment cités pour s’imposer comme un élément fort du groupe. Pour le plus grand bonheur de Jean-Louis Gasset, lequel a vanté les mérites de William Saliba sur le site officiel de l’AS Saint-Etienne.

« Il est en cours accéléré. C'est notre 4ème défenseur central, mais par la force des choses, il est toujours dans le groupe, souvent titulaire. Tout va vite pour lui. Contrat pro, l'équipe de France, la Ligue 1... Il est passé des 17 ans aux pros » s’est réjoui Jean-Louis Gasset, qui ne pensait peut-être pas pouvoir compter sur un quatrième défenseur central d’un tel niveau cette saison. Un joueur qui, doucement mais surement, va installer le doute dans l’esprit de son entraîneur s’il continue à aligner les bonnes prestations. Le staff de l’ASSE ne demande que ça…