ASSE : Galtier, Gasset… Romeyer ne laissera pas Caïazzo tout gâcher

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après l’annonce du départ de Jean-Louis Gasset à la fin de la saison, l’AS Saint-Etienne cherche son prochain entraîneur.

Pour le moment, la solution interne semble privilégiée. En effet, l’adjoint Ghislain Printant pourrait prendre les commandes aux côtés de Julien Sablé. Mais si la piste a les faveurs de Roland Romeyer, rien ne dit qu’elle sera définitivement validée. « Ici, les décisions se prennent entre les deux patrons du club, après avoir échangé et écouté, confiait le président du directoire mardi. On verra d'ici peu avec mon associé et je demanderai des conseils à certaines personnes, dont Jean-Louis Gasset. » Autrement dit, le président du conseil de surveillance Bernard Caïazzo a aussi son mot à dire.

Le journal L’Equipe confirme et rappelle un épisode de l’été 2017, lorsque l’ASSE cherchait le successeur de Christophe Galtier. A l’époque, le Suisse Fabio Celestini avait l’accord de Romeyer, mais pas celui de Caïazzo. Deux ans plus tard, le président du directoire veut éviter cette situation. « J'ai eu l'expérience du remplacement de Christophe, qui fut un fiasco, a-t-il rappelé. J'ai donc mon idée pour prendre une décision rapidement. Et elle sera prise dans peu de temps. » A noter que Celestini serait de nouveau candidat pour le poste d'entraîneur.