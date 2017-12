ASSE : Furibards, les Verts font appel pour Ruffier et dénoncent l’OL

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

L’AS Saint-Etienne a annoncé sa décision de faire appel de la sanction à l’égard de Stéphane Ruffier, suspendu pour quatre rencontres après son coup de gueule à l’encontre de l’arbitre assistant lors du match face à Monaco. Le club du Forez a expliqué en trois points en quoi cette décision de la LFP lui semblait totalement disproportionnée, tout en rappelant que cette saison, d’autres joueurs avaient réussi à passer à travers les gouttes pour des attitudes similaires ou pires. Et nul doute que les regards se tournent alors vers le Lyonnais Marçal et son geste lors du match à Caen…

« 1°) Le geste de Stéphane Ruffier ne peut être considéré comme un acte d’intimidation. Tous les observateurs sont unanimes pour souligner le fait que le gardien de but de l’ASSE a exprimé sa frustration et son incompréhension en interpellant l’un des arbitres assistants du match face à Monaco après un but accordé à l’équipe monégasque qui lui semblait entaché d’une position de hors-jeu. Sa réaction ne peut être aussi sévèrement sanctionnée alors que des contestations beaucoup plus véhémentes et des gestes inappropriés sont récemment restés impunis.

2°) Stéphane Ruffier n’a pas tenu de propos blessants, grossiers ou injurieux à l’égard de l’arbitre assistant. C’est bien son statut de capitaine qui l’a encouragé à signaler une situation de hors-jeu qui lui paraissait évidente.



3°) Il s’agit de la première expulsion de Stéphane Ruffier en 394 matches de compétitions nationales. Depuis le début de sa carrière, le gardien de l’ASSE a toujours respecté le corps arbitral et fait preuve d’un comportement exemplaire », a fait savoir l’ASSE, persuadée de pouvoir faire réduire la suspension de son gardien de but, qui n’est il est vrai pas un habitué du genre.