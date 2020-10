ASSE : Fuir le PSG, Aouchiche a pris la meilleure décision de sa vie

Dans : ASSE.

Cet été, le Paris Saint-Germain a perdu deux très bons éléments de son centre de formation, à savoir Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche.

Le défenseur de 17 ans s’est engagé en faveur du Bayern Munich tandis que le second a fait le choix de signer à Saint-Etienne. Au vu de son début de saison, Adil Aouchiche ne doit pas regretter cette décision puisqu’il s’est rapidement imposé comme un élément incontestable du dispositif de Claude Puel dans le Forez. Dans une interview accordée à Téléfoot, il a d’ailleurs confirmé que quitter le Paris Saint-Germain avait été une décision très difficile à prendre, mais nécessaire pour son éclosion au plus haut niveau.

« Je me voyais plus en France pour mon premier contrat professionnel et j’ai directement accroché avec Saint-Etienne. Je l’ai senti, et quand je sens quelque chose, j’y vais. Quand on vient d’un centre de formation comme celui du PSG, on veut durer un maximum avec eux donc ça a été dur de les quitter. C’est dommage de ne pas pouvoir continuer avec le PSG mais c’est un choix. J’ai envie de jouer au foot. Là, je peux plus jouer avec l’ASSE, je peux plus montrer ce que je sais faire, il y a un espace et un projet pour moi. Même si le PSG aurait pu aussi me faire jouer, ils n’avaient peut-être pas assez envie de me lancer. Mais je comprends tout à fait leur choix. Mais ce qui est bien, c’est que je n’ai aucun regret » a lancé Adil Aouchiche, lequel estime qu’il n’aurait pas bénéficié du temps de jeu suffisant pour exploser en Ligue 1 cette saison au Paris Saint-Germain. Difficile de lui donner tort lorsque l’on jette un coup d’œil aux armes offensives à la disposition de Thomas Tuchel, de Neymar à Kylian Mbappé en passant par Julian Draxler, Pablo Sarabia, Moise Kean, Mauro Icardi ou encore Angel Di Maria…