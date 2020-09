ASSE : Fofana vendu 60ME dans un an, Puel peut le garantir ?

Dans : ASSE.

Le dossier Wesley Fofana est un épineux problème du côté de l'AS Saint-Etienne, le défenseur n'ayant pas caché son désir de rejoindre la Premier League et plus précisément Leicester.

Pourquoi vendre Wesley Fofana pour 35ME, alors que l’AS Saint-Etienne pourra en tirer beaucoup plus dans un an ? C’est la théorie de ceux qui estiment que les dirigeants stéphanois ont raison de s’opposer à la vente de leur jeune défenseur. Et cela même si ce dernier a clairement fait savoir qu’il était décidé à rejoindre Leicester avant le 5 octobre, date de la fin du mercato. Même si on ne peut pas dire que ce dossier a empoisonné l’atmosphère du côté de Geoffroy-Guichard, il est clair que tout le monde souhaite que cette histoire se termine rapidement. Consultant pour Le Progrès, Patrick Guillou estime qu’il faut rapidement en finir, sans toutefois oublier de faire remarquer que la valeur de Wesley Fofana est relative et que rien ne dit que dans un an les clubs s’arracheront le défenseur de l’ASSE.

« Il semble nécessaire d’évacuer et de clarifier les zones d’ombre. Fofana va-t-il filer à l’anglaise ? Dans ce dossier, les 4 fantastiques de l’exécutif parlent-ils d’une seule et même voix ? Le manager général peut-il garantir que le talentueux défenseur central sera vendu 60 millions d’euros la saison prochaine ? Le manager général est-il en train de muscler son jeu et sa stratégie ? Dans cette mare aux piranhas, Claude Puel saura-t-il résister à Leicester et West Ham, ces vraies « Rennes » du shopping ? Qui se positionnera en gardien de la raison ? », s’interroge l’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne, désormais consultant pour le quotidien régional, mais également pour BeInSport où il est spécialiste du football allemand.