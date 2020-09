ASSE : Fofana rêvait de D2 anglaise, alors Leicester...

Dans : ASSE.

Véritable taulier de l’ASSE depuis la fin de saison dernière et excellent depuis la reprise du championnat, Wesley Fofana est très courtisé en Angleterre.

Le natif de Marseille a fait l’objet, plus tôt dans la semaine, d’une offre de près de 30 ME de la part de Leicester. Dans les colonnes du journal L’Equipe, Wesley Fofana a clairement fait savoir aux dirigeants de Saint-Etienne qu’il souhaitait rejoindre le cinquième de Premier League, prêt à faire exploser son salaire. Mais à la demande de Claude Puel, les boss de l’ASSE ont pris la lourde décision de refuser cette proposition en or. Chez les supporters, on redoute toutefois un clash entre Wesley Fofana, déterminé à partir, et l’ASSE, qui souhaite le garder encore une saison.

Néanmoins, il y a peu de chances de voir Wesley Fofana se braquer ainsi contre son club formateur selon son ancien entraineur chez les jeunes à Air Bel, Anthony Loupy. « En avril, Wesley était très fier de prolonger à Saint-Etienne. Je me souviens que ça a toujours été son rêve de jouer un jour en Angleterre. Il y a un an, on imaginait davantage un club de Championship pour lui, et là le 5e de Premier League le veut vraiment et il a les moyens de s’y imposer. C’est un gentil garçon, parfois maladroit et naïf, qui a été guidé par son ambition. Il sait d’où il vient et il jouera tous les matchs avec l’ASSE à 100 % tant qu’il sera là » a indiqué celui qui connaît très bien Wesley Fofana sur le site de 20 Minutes. De quoi rassurer les fans de l’ASSE avant le déplacement face à l’Olympique de Marseille ce jeudi soir. Un match pour lequel Wesley Fofana sera bien évidemment titulaire.