ASSE : Fin de l’incroyable feuilleton, accord pour Mostafa Mohamed !

Dans : ASSE.

Après de longues discussions et d’incroyables rebondissements, l’AS Saint-Etienne pourrait enfin conclure le transfert de l’attaquant Mostafa Mohamed. Toutes les parties concernées auraient fini par trouver un accord.

« On a travaillé sur différents dossiers depuis pas mal de temps. Malheureusement on n’est pas assez attractifs, notamment dans l’aspect financier, puisque différents joueurs signent ailleurs. » Après la gifle reçue dans le derby contre l’Olympique Lyonnais (0-5) dimanche, Claude Puel n’y croyait plus. Ses dirigeants se démènent pour attirer du renfort pendant ce mercato hivernal mais l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne se montrait pessimiste au micro de la chaîne Téléfoot.

C’était sans compter sur un énième rebondissement dans le feuilleton Mostafa Mohamed. On parle encore et toujours de la cible prioritaire des Verts qui met la pression sur son club du Zamalek pour rejoindre l’ASSE, dont l’offre à environ 4 M€ ne suffisait pas, leurs interlocuteurs réclamant le versement en une seule échéance. De quoi provoquer la colère de la direction stéphanoise, et notamment de Roland Romeyer qui s’est plaint à la télé égyptienne. On pensait le dossier terminé puisque Zamalek a fait savoir que des poursuites seraient lancées contre Saint-Etienne.

L’intervention décisive de Mohamed ?

Puis ce mercredi, le joueur lui-même s’est demandé sur Twitter « pourquoi certaines personnes se mettent en travers de (son) chemin pour réaliser (son) désir (alors qu’il a) répondu à toutes les demandes de Zamalek ». Mais les deux clubs ont poursuivi les discussions. Résultat, Manu Lonjon et Eurosport nous apprennent que l’ASSE et Zamalek ont finalement trouvé un accord avec un paiement échelonné. Après l’envoi des documents nécessaires, le transfert devrait être officialisé. La fin d’un incroyable feuilleton !