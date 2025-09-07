ASSE ‍: Faire pleurer l'OL, Horneland a adoré

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Arrivé à Saint-Etienne il y a 9 mois, Eirik Horneland a donné une identité de jeu aux Verts mais il a subi une relégation en Ligue 2. Le temps fort de son mandat à l'ASSE reste à ses yeux le succès dans le derby au printemps dernier.

Nommé entraîneur de l'AS Saint-Etienne en décembre dernier, Eirik Horneland avait pour mission de sauver les Verts de la relégation en Ligue 2. Le Norvégien a échoué puisque le club stéphanois a terminé au 17e rang de Ligue 1 à l'issue du championnat. Cependant, il n'a pas du tout été menacé par sa direction et conserve une totale confiance pour remettre l'ASSE dans l'élite en mai prochain. Il faut dire que son bilan n'était pas totalement négatif. Avec Horneland aux commandes, les Verts ont pratiqué un football très agréable et très intéressant sur certains matchs.

Horneland ne se remet pas du derby contre l'OL

Ce fut notamment le cas contre le rival lyonnais lors d'un derby mémorable gagné 2-1, le 20 avril dernier. Même si l'OL était diminué après son quart de finale d'Europa League à Manchester United, les Gones étaient tombés sur une équipe stéphanoise déchaînée pendant 90 minutes. Une rencontre qui n'aura pas servi de déclic à l'ASSE dans le sprint final mais qui reste ancrée dans la mémoire de son coach norvégien près de 5 mois après.

🟢 Attitudes, inspirations et valeurs familiales, Eirik Horneland se livre dans une exclusive et intime au Progrès.



📸 Sonia Barcet pic.twitter.com/7VRBnc5whj — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) September 7, 2025

« Quel match vous a rendu le plus fier ? C’est évidemment le derby contre Lyon. Le remporter représente beaucoup. On a donné le meilleur de nous-mêmes, l’atmosphère était incroyable, il y avait une symbiose avec les fans. On a aussi fait de bonnes choses contre Paris ou Reims, mais on a manqué de consistance. C’est ça notre objectif », a t-il indiqué auprès du Progrès. De quoi donner aux Stéphanois un surplus de motivation dans leur objectif de remontée, seule assurance à court terme de renouer avec les émotions du derby ASSE-OL.