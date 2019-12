ASSE : Face au PSG, Bouanga a un compte à régler avec Marquinhos

Dans : ASSE.

En grande forme avec l’AS Saint-Etienne, Denis Bouanga sera le principal atout offensif des Verts contre le Paris Saint-Germain. D’autant que le Stéphanois a hâte de défier Marquinhos.

Quelques mois après sa signature, Denis Bouanga est déjà devenu indispensable à l’AS Saint-Etienne. Sur la lancée de sa saison au Nîmes Olympique, l’ailier franco-gabonais n’a pas eu besoin d’une longue période d’adaptation. La preuve avec ses sept buts et trois passes décisives en Ligue 1 sous le maillot des Verts. Des statistiques qui confirment la montée en puissance de l’ancien Lorientais.

« Depuis que je suis ici, je sens la confiance qui est placée en moi, a expliqué Bouanga dans un entretien accordé à So Foot. Passer de Nîmes à Saint-Etienne, c’était l’occasion de voir si j’avais le niveau pour passer un cap. Il fallait que je me lâche un peu plus. C’est ce que me répétait Ghislain Printant, puis Claude Puel. Aujourd’hui, je ne me pose plus de questions, si ce n’est celle de me donner le maximum sur le terrain. Pour l’instant, ça tourne bien pour moi et ça tourne bien pour Saint-Etienne. »

Un gros duel annoncé

De quoi envisager une belle performance contre le Paris Saint-Germain dimanche soir. D’autant que Bouanga, bougé par Marquinhos la saison dernière, a un compte à régler avec le défenseur central ou milieu parisien. « Des appréhensions ? Franchement, pas du tout. Je n’ai peur de personne. L’an dernier, il m’avait impressionné par son intelligence de jeu et sa pointe de vitesse. Mais je pense aussi avoir progressé depuis. Donc j’espère pouvoir faire un bon match et voir où j’en suis par rapport à lui », a prévenu le Stéphanois, peut-être un peu vexé d’avoir été dominé par le Brésilien.