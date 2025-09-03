ASSE ‍: Excellente nouvelle pour les Verts

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne a été accroché samedi dernier par Grenoble lors de la quatrième journée de Ligue 2. Les Verts ont perdu Mahmoud Jaber sur blessure. Le milieu de terrain a par ailleurs fait forfait avec sa sélection lors de la trêve, mais l’ASSE reste confiante pour le retrouver rapidement.

Dans une rencontre largement dominée, l’AS Saint-Etienne n’a pas réussi à prendre les trois points à domicile face à Grenoble samedi dernier. Les Verts ont concédé le match nul 1-1 malgré l’ouverture du score. L’autre mauvaise nouvelle concerne Mahmoud Jaber. Le milieu de terrain du club du Forez est sorti blessé à la mi-temps suite à un coup reçu. À la fin de la rencontre, son entraîneur laissa présager un certain pessimisme. « On a dû changer deux joueurs à la mi-temps, notamment Jaber qui a subi un tacle qui aurait dû faire sortir le joueur adverse. Jaber a été blessé, une grosse blessure au niveau du pied, il y aurait dû y avoir carton rouge, » a déclaré Horneland. Ce mercredi, c’est l’optimisme qui est désormais de mise du côté de l’ASSE.

Plus de peur que de mal pour Mahmoud Jaber

🗣️ Eirik Horneland donne des NOUVELLES de Mahmoud Jaber, sorti sur blessure, hier, contre Grenoble (1-1) ! 💚🤍



"Il a pris un beau tacle au niveau de la cheville, avec une belle ouverture. Il a dû être recousu à la mi-temps. 𝐈𝐥 𝐲 𝐚 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐪𝐮’𝐢𝐥 𝐬𝐨𝐢𝐭… pic.twitter.com/FJGklSG91J — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) August 31, 2025

Même si Mahmoud Jaber a dû déclarer forfait avec sa sélection pour la tête internationale. Le média Peuple vert dévoile ce matin que les nouvelles sont excellentes dans le Forez. Mahmoud Jaber va reprendre l’entrainement collectif rapidement. Le milieu de terrain sera de retour la semaine prochaine. Le joueur de 25 ans sera présent pour le déplacement à Clermont le 13 septembre prochain dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 2. Eirik Horneland pourra donc compter sur sa recrue estivale qui s’est déjà imposée comme un élément important dans l’entre jeu du technicien norvégien. Resté dans le Forez, Mahmoud Jaber va terminer les derniers petits soins cette semaine afin de revenir à 100% pour aider Saint-Etienne dans sa quête de remontée.