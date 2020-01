ASSE : Etonnant, ce flop du mercato affole l’Angleterre

Dans : ASSE.

Transfuge du Havre pour zéro euro au mercato estival, Harold Moukoudi peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable à Saint-Etienne.

Utilisé à seulement 11 reprises cette saison en Ligue 1, le natif de Bondy a déçu. Dans la hiérarchie de Claude Puel, le puissant défenseur d’1m90 est derrière Fofana, Perrin et Saliba, ce qui pourrait pousser Saint-Etienne à s’en séparer dès le mercato hivernal. Une chose est certaine, Harold Moukoudi a des courtisans en dépit de sa première partie de saison moyenne. Selon les informations du journal L’Equipe, le défenseur de 22 ans a une belle cote en Angleterre. En première division, mais surtout en Championship.

Effectivement, Harold Moukoudi suscite l’intérêt de Burnley, Leeds, West Bromwich, Derby Couty et de Stoke City dans l’optique de ce mercato estival. « Ces clubs étudieraient la possibilité de faire venir le puissant et athlétique international camerounais (4 sélections, 1,91 m, 74 kg) en prêt, sans option d'achat, pour la seconde partie de saison » précise le média, pour qui un départ d’Harold Moukoudi dès le mercato hivernal est donc envisageable. Une surprise puisque du côté de Saint-Etienne, ce sont plutôt les noms de Yann M’Vila et de Wesley Fofana qui étaient évoqués en janvier. Concernant le premier cité, la rumeur l’envoyant à Galatasaray est totalement fausse selon Eurosport. Le second figure, de son côté, dans le viseur du Milan AC qui ne devrait toutefois pas passer à l’action durant le mercato hivernal pour le défenseur de 19 ans.