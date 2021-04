ASSE : Etienne Green, c'est Noël en avril à St-Etienne

Dans : ASSE.

Titulaire dans les buts de l'AS Saint-Étienne, Etienne Green a réussi un match parfait contre Nîmes. Une histoire de rêve pour le portier de 20 ans.

Etienne Green, dont le prénom a été choisi en hommage à Saint-Étienne par son père anglais et sa mère française, se souviendra longtemps du dimanche 4 avril 2021, puisque c’est ce jour-là que le gardien de but de 20 ans a fait ses débuts avec l’équipe professionnelle des Verts. Arrivé à Sainté alors qu’il n’avait que neuf ans, Etienne Green a « profité » des absences sur blessure de Jessy Moulin et de Stefan Bajic pour montrer que l’AS Saint-Étienne avait déjà le gardien de but qu’il lui fallait pour l’avenir. Une histoire aussi incroyable que formidable et qui a en plus connu un premier épisode réussi puisque l’ASSE a remporté un match très important dans la course au maintien, à Nîmes, et qu’en plus Etienne Green a repoussé un penalty de Renaud Ripart. De quoi mettre des étoiles dans les yeux au jeune gardien des Verts.

Mais l’histoire ne pas s’arrêter là pour Etienne Green, car Claude Puel pense qu’il sera encore dans les buts stéphanois pour la réception de Bordeaux dimanche prochain à Geoffroy-Guichard. Un autre grand moment pour le gardien de but de 20 ans, et cela même si le Chaudron sera vide. « Ce n’est pas présomptueux de dire qu’il ne m’a pas surpris, je l’en savais capable. C’est énorme et superbe pour un gamin de faire un premier match comme ça. Il s’en souviendra toute sa vie. Qu’il savoure et se prépare pour le prochain, car je ne pense pas qu’on sera en capacité de récupérer un autre gardien », a prévenu l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne. De quoi redonner le moral aux supporters des Verts, qui adorent cet Etienne Green dont ils savent bien évidemment tout l’amour qu’il a depuis son plus âge pour l’ASSE. Que demande le Peuple....Vert.