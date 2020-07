ASSE : Et maintenant un clash Debuchy-Puel à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Tandis que Ruffier était attendu par un huissier, Puel s'est pris la tête avec Debuchy en pleine séance vidéo. Chaude ambiance ce mercredi à Saint-Etienne !

La journée était très orageuse du côté de Saint-Etienne, et même si elle s’est bien terminée sportivement puisque les Verts ont battu Charleroi 4-0 en amical, l'essentiel n'était pas dans ce résultat positif. Deux gros incidents ont clairement fait monter la température du côté de l’Etrat. Outre l’interdiction pour Stéphane Ruffier d’accéder au centre d’entraînement pour assister à cette rencontre amicale, le gardien de but étant attendu par un huissier, c’est lors de la séance vidéo de mercredi matin que Claude Puel et Mathieu Debuchy ont eu un échange plus que vif.

Selon Bilel Ghazi, l’entraîneur de l’ASSE a projeté à ses joueurs une vidéo qui recensait les erreurs à ne pas faire contre le PSG en se focalisant sur celles de Mathieu Debuchy. Ce dernier l’a évidemment très mal pris et l’a fait savoir sans attendre à Claude Puel, se levant et se dirigeant vers son coach pour lui faire part de manière très virulente de son mécontentement. Bien évidemment, il n’y a pas eu de bagarre mais des mots très durs, Mathieu Debuchy étant scandalisé d’être ainsi stigmatisé face à ses coéquipiers. En réponse, le technicien de l’AS Saint-Etienne a expliqué à l’ancien joueur d’Arsenal qu’il avait clairement l’intention de « dégonfler certains melons ». Après cette séance vidéo bouillante, Debuchy et Puel se sont retrouvés dans le bureau de ce dernier afin de continuer l’échange loin des regards.