ASSE : Et hop, Selnaes et M'Bengue partent en Chine !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

C'était dans l'air du temps depuis quelques jours, mais cette fois les choses semblent s'accélérer, Ole Selnaes a quitté ce mercredi ses coéquipiers de l'AS Saint-Etienne pour aller signer un contrat en Chine. Selon Bernard Lions, le milieu international norvégien a pris place dans un avion qui va l'emmener vers le Shenzen FC où il passera la traditionnelle visite médicale, préalable à la signature d'un juteux contrat puisque l'on parle d'un salaire total de 10ME pour 3 ans de contrat, tandis que les Verts devraient toucher une somme équivalente pour le transfert.

Et Ole Selnaes n'est pas le seul footballeur stéphanois à faire le voyage vers la Chine, puisque Cheikh M'Bengue est lui aussi en partance de l'ASSE pour rejoindre le championnat asiatique, surtout connu pour offrir des salaires conséquents aux joueurs européens. A priori ce dernier serait inclus dans le deal avec Shenzen afin de faciliter l'opération, M'Bengue arrivant en fin de contrat et ne jouant plus avec l'AS Saint-Etienne.