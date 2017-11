ASSE : Entre Bamba et Sainté, le match est terminé

Dans : ASSE, Ligue 1.

En froid avec les dirigeants de l’AS Saint-Etienne, Jonathan Bamba a fini par faire le premier pas vers son club formateur.

Alors que son contrat expire en juin prochain, l’attaquant de 21 ans exigeait un salaire largement supérieur aux propositions de ses supérieurs (35 000, puis 55 000 brut mensuels). Du coup, la situation était figée depuis juillet dernier, ce qui a même incité l’ASSE à écarter l’ancien Angevin. Finalement, la mise à l’écart n’a pas duré très longtemps. Et pour cause, les trois agents du joueur ont repris contact avec Saint-Etienne en octobre.

Ce mardi, les deux camps se sont donc rencontrés à Paris et se sont entendus sur la base d’un contrat de trois ans. Un nouvel entretien serait déjà prévu pendant la trêve internationale afin de boucler la prolongation, révèle L’Equipe. Bien sûr, l’ASSE et Bamba ont accepté de faire des compromis, surtout en ce qui concerne le salaire.

Les efforts des deux parties

L’offre du club a été revue à la hausse avec des primes fixes et variables en fonction du nombre de matchs disputés. Tandis que l’international Espoirs français, qui réclamait jusqu’à 150 000 par mois, est redevenu plus réaliste. Un accord devrait être annoncé prochainement, sachant que le club stéphanois voudrait finaliser l’opération avant le déplacement à Lille du 17 novembre. Un grand soulagement pour l’ASSE et ses supporters...