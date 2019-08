ASSE : Enfin, le feuilleton du mercato prend fin !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Depuis sa prise de fonctions, Ghislain Printant réclame la signature de Timothée Kolodziejczak, prêté à Saint-Etienne la saison dernière mais toujours sous contrat avec les Tigres de Monterey. Après des semaines de négociations, le coach forézien va obtenir gain de cause. En effet, L’Equipe est affirmatif : le défenseur français de 27 ans, capable de jouer dans l’axe et sur l’aile gauche, va arriver en France en milieu de semaine, probablement mercredi, afin de passer sa visite médicale et s’engager à l’ASSE.

« En mai dernier, l'ASSE n'avait pas levé celle, facultative, de 5 M€. Ce qui avait irrité le club mexicain et compliqué les négociations. Ensuite ralenties pour des problèmes administratifs, elles se trouvent en passe d'être, enfin, réglées » indique le média. Avec Debuchy, Moukoudi, Perrin, Saliba, Trauco et donc « Kolo », l’AS Saint-Etienne disposera assurément de l’une des défenses la plus complète de Ligue 1 sur le papier. Reste maintenant à mettre tout cela en valeur sur le terrain. Les choses ont bien débuté avec une victoire 2-1 sur la pelouse de Dijon, samedi.