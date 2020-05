ASSE : En pleine crise, Sainté paie 4,5ME pour Kolodziejczak !

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Étienne traverse comme la totalité des clubs de L1 une grave crise financière. Mais les dirigeants n'ont pas eu d'autre choix que de payer 4,5ME pour recruter un joueur.

C’est désormais officiel, et c’est Le Progrès qui l’annonce, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont finalement signé un chèque de 4,5ME à destination des Tigres de Monterrey afin d’obtenir le transfert définitif de Timothée Kolodziejczak. Il est vrai que les deux présidents de l’AS Saint-Étienne étaient dans l’obligation de le faire, puisque le prêt du défenseur était assorti d’une option d’achat dont toutes les conditions avaient été remplies. En ces temps difficiles pour l’ASSE, on imagine bien que le club du Forez aurait aimé marchander ou au même ne pas conserver Timothée Kolodziejczak, mais un contrat est un contrat et il n’y avait pas le choix, sauf à prendre le risque de voir la FIFA sanctionner les Verts.

Le défenseur de 28 ans est donc officiellement un joueur de l'AS Saint-Étienne, Timothée Kolodziejczak étant désormais lié jusqu'en 2022 avec les Verts. Il n'est pas certain que Claude Puel, qui avait eu un clash avec son défenseur au coeur de l'hiver et qui n'était pas à la base de sa venue à l'ASSE, prendra cette onéreuse signature du bon côté. Car tout en dépensant 4,5ME pour Timothée Kolodziejczak, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont confirmé à leur entraîneur que ce mercato estival 2020 sera très très prudent et d'une sobriété absolue compte tenu de l'état des finances stéphanoises.