ASSE : En panne de but, les Verts visent l'ancien « futur Messi »

Dans : ASSE.

Seulement 16eme de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne connaît un début de saison plus que compliqué.

Après avoir très bien débuté la saison, les Verts sont en grande difficulté et n'ont que 2 malheureux petits points d'avance sur Lorient, 18eme. Alors que l'ASSE reçoit Lille dimanche soir, Claude Puel est sous pression. Pour Mathieu Debuchy, la solution passe par des recrues au mercato. Avec seulement 11 buts marqués depuis le début du championnat, c'est surtout dans le domaine offensif que les Stéphanois semblent avoir besoin de renforts. Et selon la presse espagnole, les dirigeants auraient ciblé une vieille connaissance qui a déjà été convoité en 2007 et en 2017 : Bojan Krkić.

Formé au FC Barcelone, l'Espagnol a été très vite annoncé comme un futur crack. Pourtant, le petit attaquant n'a jamais réussi à confirmer les énormes attentes placées en lui. Après avoir quitté le Barça en 2011, Bojan a enchaîné les flop dans de nombreux clubs européens : Milan AC, AS Rome, Ajax, Stoke... Il a finalement atterri en MLS en 2019, à l'Impact Montréal plus précisément. Auteur de 4 réalisations cette saison, l'Espagnol a reçu une offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants mais n'aurait pas encore décidé. Et pour cause, l'ex "futur Messi" aurait été approché par l'ASSE d'après Sport. À la recherche de renfort offensif, les Stéphanois verraient d'un bon oeil l'arrivée d'un joueur qui possède malgré tout une certaine expérience du haut niveau. Reste à savoir si la proposition des Verts poussera Bojan à quitter la vie canadienne pour venir s'installer dans le Forez...