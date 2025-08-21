ASSE ‍: Eirik Horneland a un dernier rêve au mercato

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne va devoir enchaîner ce vendredi pour le compte de la troisième journée de Ligue 2 BKT face à Boulogne-sur-Mer. De passage en conférence de presse, Eirik Horneland a confirmé vouloir conserver Benjamin Bouchouari.

L’AS Saint-Etienne semble définitivement avoir lancé sa saison la semaine passée sur sa pelouse face à Rodez. Une victoire nette et sans bavure 4-0 pour faire taire les doutes. Mais les Verts doivent maintenant confirmer du côté de Boulogne-sur-Mer. Le jeune promu tentera de gratter des points face au favori de cette antichambre de la Ligue 1. Pour l'occasion, Eirik Horneland est passé en conférence de presse ce jeudi. Le technicien norvégien a fait le point sur les joueurs blessés avant ce week-end. Parmi eux, Benjamin Bouchouari, le milieu de terrain marocain n’est plus sur le départ.

Horneland veut garder Bouchouari

🚨 Les absents de Saint-Etienne pour aller à Boulogne, samedi soir ! 💚🤍



🇫🇷 Maxime Bernauer : trop juste

🇫🇷 Djylian N’Guessan : retour prévu après la trêve internationale

🇲🇦 Benjamin Bouchouari : "en délicatesse avec son dos"

🇨🇩 Dylan Batubinsika : écarté

🇫🇷 Yvann Maçon :… pic.twitter.com/XQqs2JVy8P — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) August 21, 2025

Initialement sur les tablettes de Trabzonspor, le milieu de terrain des Verts a des chances de rester dans le Forez cet été. Bouchouari a le soutien de son entraîneur qui souhaite le conserver dans le groupe. « Benjamin Bouchouari est toujours en délicatesse avec son dos. Peut-être qu'il sera à même de reprendre la course la semaine prochaine ou la suivante. C'est encore quelque chose qu'on regarde. On sait que ça va prendre un petit peu de temps pour le remettre d'aplomb pour la compétition. Il n'a pas participé aux matchs de la pré-saison donc il va manquer un peu de conditions physiques, » explique-t-il avant d’ajouter. « Personnellement, c'est un joueur que j'aimerais conserver. La saison dernière, sous ma direction, je pense qu'il n'a pas raté un seul match. Il a pas mal évolué au cours de cette demi-saison. C'est un bon joueur, mais après, je n'ai pas toutes les cartes en main. Et c'est un très bon jeune joueur, » conclut-il. Le joueur est encore pisté par certains clubs européens.