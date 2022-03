ASSE : Dupraz vante son équipe de niveau Ligue des Champions

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Satisfait du match nul obtenu à Lille (0-0) vendredi en Ligue 1, Pascal Dupraz a vu l’AS Saint-Etienne dominer un huitième de finaliste de la Ligue des Champions. Pour l’entraîneur des Verts, son équipe n’a rien à faire en bas de classement.

Les spectateurs du Stade Pierre-Mauroy n’ont clairement pas assisté au match de l’année. Mais pour Pascal Dupraz, l’essentiel était ailleurs. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne se contente du point obtenu à Lille au terme d’une prestation solide. Mieux, le technicien a vu son équipe maîtriser un huitième de finaliste de la Ligue des Champions pendant quelques séquences. D’où la fierté affichée en conférence de presse.

« Quand j'observe la première période de notre équipe, je suis satisfait car on fait tourner le compteur, mais on aurait dû dominer cette équipe du LOSC, a commenté Pascal Dupraz après la rencontre. Il nous a manqué cette petite pertinence offensive et cet instinct de tueur. Ça a été plus difficile en seconde période mais on a très bien défendu. On a eu un peu trop de déchet, ce sont mes seuls regrets. Je trouve que l'ASSE ne montre pas le visage d'une équipe morte et enterrée. »

« Ce match-là, c'est notre Ligue des Champions à nous, cette équipe-là est un adversaire de Ligue des Champions. Ce match a une valeur de test face à ces équipes. Même si je suis passionné, partisan et que je manque parfois d'objectivité, on s'est quand même rendu compte que l'ASSE a dominé le LOSC. Par le coaching en seconde période j'ai voulu continuer de faire rentrer nos attaquants, avec un peu moins de réussite il faut l'avouer », a ajouté le coach des Verts, avant de rappeler que son équipe avançait actuellement sur une moyenne de deux points par match, soit un rythme de prétendant à la qualification en C1.