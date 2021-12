ASSE : Dupraz tient déjà sa deuxième recrue au mercato

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Nommé entraîneur de l’AS Saint-Etienne mardi, Pascal Dupraz aura besoin de renforts pour tenter de maintenir les Verts en Ligue 1. La direction l’a bien compris étant donné qu’une deuxième recrue semble prête à signer malgré les problèmes financiers du club.

En plein processus de vente, l’AS Saint-Etienne ne possède que des moyens limités pour recruter. Aucun transfert ne devrait être conclu. Seuls des joueurs libres ou prêtés entrent dans les plans de l’actuelle direction. Ainsi, les Verts se préparent à officialiser l’arrivée du défenseur central Joris Gnagnon (24 ans), libéré par le FC Séville en début de saison. Et sauf rebondissement, l’ancien Stéphanois Bakary Sako (33 ans) devrait suivre. En effet, l’ailier à la carrière mouvementée s’entraînait depuis quelques semaines avec la réserve. Et travaille désormais avec le groupe professionnel de Pascal Dupraz.

« Un excellent footballeur »

« Bakary était déjà là avant moi, a répondu le successeur de Claude Puel. S'il est là, c'est qu'il a de bonnes raisons d'être là et moi j'observe. Je m'aperçois que c'est un excellent footballeur, nous observons qu'il est libre, et nous observons qu'il joue dans un secteur de jeu qui est parmi ceux qu'on doit améliorer à l'ASSE. » Pour rappel, l’attaque des Verts sera privée du Tunisien Wahbi Khazri et du Gabonais Denis Bouanga pendant la CAN en janvier. L’AS Saint-Etienne est donc en pleine réflexion sur certaines pistes.

« Il faut travailler de manière collégiale, a expliqué Pascal Dupraz. Il y a d'une part une cellule de recrutement qui travaille sans relâche depuis le début de la saison, et d'autre part une hiérarchie, un président, un coordinateur sportif et puis un directeur général adjoint. Avec lesquels nous allons parler, étudier, discuter, peser le pour et le contre. Et en fonction des moyens, de la faisabilité, de la volonté des joueurs que nous aurons ciblés. On verra s'il est temps de vous annoncer de prochaines recrues. Mais pas avant. » En tout cas, le club a bien l’intention de se renforcer.