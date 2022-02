ASSE : Dupraz menace ceux qui ne joueront pas le jeu

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Dans la course au maintien en Ligue 1, l'AS Saint-Étienne joue gros ce dimanche contre Clermont. Après un mercato actif, Pascal Dupraz sait qu'il doit maintenir son groupe entier sous pression.

L’opération maintien est lancée du côté de Saint-Étienne, et avec deux victoires (Angers et Montpellier) en trois matchs, les joueurs stéphanois ont réduit les écarts, même si avant le déplacement de ce dimanche à Clermont ils sont toujours derniers de Ligue 1. Face à des promus qui eux aussi sont sur une belle série, puisqu’ils viennent de battre Rennes et Nice, deux grosses cylindrées de notre championnat, l’ASSE peut même rêver de quitter la zone de relégation en cas de succès, et de défaites de Bordeaux, Metz et Lorient. Cependant, Pascal Dupraz le sait, même si les choses vont mieux dans le Forez, le mercato a eu pour effet d'ajouter de nombreux joueurs dans son vestiaire, et de créer des rivalités sportives. L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne est donc attentif à ce que tout le monde reste concerné, le risque étant grand pour certains joueurs de décrocher s’ils voient que désormais ils ne sont plus que des seconds choix.

L'AS Saint-Étienne compte sur tout le monde, malheur à ceux qui décrocheront

Avant le court voyage à Clermont, Pascal Dupraz tient à ce que l’ensemble de son effectif reste mobilisé pour parvenir à ses fins et ceux qui ne respecteront pas cette règle le paieront au prix fort. « La seule sanction que nous infligeons aux joueurs, c’est de faire des choix. Je suis à l’aise avec ça. Je suis là pour leur donner des explications. Il est important de leur dire là où je veux en venir pour que ce soit compris. Ce que je ne supporterais pas, c’est que des joueurs altèrent la bonne marche du groupe, sous prétexte qu’ils ne sont pas convoqués. Je ne l’ai pas vu jusqu’alors et j’espère que ça va durer. Si ce n’est pas le cas, là je pourrais me montrer sous un autre visage qu’ils n’ont pas vu encore. Je suis intransigeant. Les joueurs qui vont avoir le redoutable honneur de défendre nos couleurs contre Clermont ne sont pour rien dans le fait que d’autres ne soient pas dans le groupe. Le seul responsable, c’est moi. Il faut avoir une attitude digne qui ne perturbe pas la préparation des matchs », a prévenu l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, histoire de prévenir tout le monde.