ASSE : Dupraz écrit les plus mauvaises pages de l’histoire

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Depuis sa nomination en décembre dernier, Pascal Dupraz n’a pas encore réussi à redresser l’AS Saint-Etienne. La mauvaise série se poursuit malgré la détermination du nouvel entraîneur, qui entre malheureusement pour lui dans l’histoire des Verts.

Pas de miracle pour l’AS Saint-Etienne. Malgré le changement d’entraîneur le mois dernier, l’électrochoc attendu n’a pas eu lieu. L’effet Pascal Dupraz tarde à se concrétiser. Et pendant ce temps-là, les Verts continuent de s’enfoncer en Ligue 1. La lanterne rouge, battue dans le derby face à l’Olympique Lyonnais (1-0) vendredi, a enregistré sa septième défaite consécutive en championnat ! La statistique est accablante, tout comme celle qui indique qu’aucun club avec 12 points en 21 journées n’a jamais réussi à éviter la relégation en fin de saison.

#Dupraz « C’est nouveau pour moi : d’habitude, j’ai plus rapidement des résultats quand je remplace un collègue. Je répète : on a une chance sur deux de se maintenir. Je n’ai pas d’autre table de calcul. La sagesse et mon optimisme béat me font dire qu’il faut continuer » #OLASSE — Nicolas Georgereau (@ngeorgereau) January 21, 2022

C’est dire la tâche qui attend Pascal Dupraz, lequel a déjà marqué l’histoire du club de façon négative. En effet, le technicien est devenu le premier coach de l’ASSE à débuter par trois défaites en championnat. Mais heureusement pour lui, le successeur de Claude Puel n’est pas un adepte des statistiques. « Je vais continuer à encourager les joueurs, à imaginer une issue favorable, a-t-il confié sur Prime Video. Je vais dire, contrairement aux calculs qui tendent à prouver, sous prétexte que ce sont des statistiques, que ce serait impossible de se maintenir en ayant 12 points à pareille époque, qu'on a une chance de se maintenir. »

« Il y a une chance sur deux d'être relégué en Ligue 2, parce que soit on descend, soit on reste... C'est prendre les choses avec beaucoup de philosophie, c'est la mienne et elle m'intéresse beaucoup, a poursuivi Pascal Dupraz. Je vais faire en sorte que les joueurs en montrent encore davantage, se libèrent encore davantage, travaillent encore davantage, que l'on gomme les manques et surtout que l'on empoche vite les points. » Un succès serait effectivement bienvenu lors du match en retard à Angers mercredi.