ASSE ‍: Duffus entre déjà dans l'histoire des Verts

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne a frappé un grand coup sur la table samedi dernier à domicile face à Rodez. Le club du Forez s’est largement imposé 4-0 et assume son statut de favori. Pour ses grands débuts avec les Verts, Joshua Duffus a marqué les esprits.

C’était l’une des officialisations de la semaine du côté du Forez, Joshua Duffus a marqué pour sa première avec l’AS Saint-Etienne. Titulaire sur le front de l’attaque, l’ancien joueur de Brighton a réussi ses débuts et montre à Eirik Horneland qu’il est une vraie solution en cas de départ de Lucas Stassin. À l’entrainement avec le groupe stéphanois depuis plusieurs semaines, Joshua Duffus attendait qu’un souci administratif soit réglé avant de pouvoir découvrir les pelouses de Ligue 2 BKT.

Joshua Duffus brise une statistique de 2019

🇬🇧 | Joshua Duffus (20ans) 🆚 Rodez



⏱️ 45 minutes jouées

⚽️ 1 but

🔥 5 tirs

📊 23 ballons touchés

🎯 58% de passes réussies (7/12)



👉 Le nouveau buteur anglais de l’ASSE pourrait bien faire très mal cette saison en ligue 2 👀#ASSE #Ligue2 #ASSERod #Ligue2 pic.twitter.com/T64hi9rRIc — Scout Football (@scout_ligue1) August 16, 2025

Avec un but dès son premier match, l’international anglais U19 fait tomber une statistique datant de la saison 2019/2020. Il est le premier joueur de l’AS Saint-Etienne à marquer pour ses débuts depuis Jean-Eudes Aholou. L’actuel joueur de Umm Salal SC au Qatar avait marqué contre Dijon en Ligue 1. Avec seulement 45 minutes de jeu, le jeune attaquant a pu s'illustrer dans différents aspects du jeu. Outre des débuts fracassants, Joshua Duffus a été bluffé par l’ambiance de Geoffroy-Guichard samedi dernier. « Il y avait beaucoup d'ambiance et je suis super content d'avoir marqué ce premier but. L'ambiance ? C'était fou. J'en avais entendu parler, mais la vivre, c'est vraiment fort. Je suis là depuis quelques semaines, j'ai été bien accueilli, les coéquipiers font tout pour me mettre en confiance, je suis reconnaissant d'être avec eux, » explique-t-il. Le Peuple Vert a voulu donner de la voix dans une saison ou l’ASSE veut trouver les sommets du football français. Et Joshua Duffus pourrait être l’un des artisans principaux de cette ascension.