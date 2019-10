ASSE : Discussions avec Puel, et une grosse surprise au bout ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

C’est ce mardi que le dossier Claude Puel devrait avancer avec des discussions plus poussées entre le technicien français actuellement sans club, et les dirigeants de l’ASSE s’ils arrivent à se mettre sur la même longueur d’ondes. Ils se verront en tout cas dans un lieu tenu secret.

Le but est de mettre sur pied un accord avec l’ancien coach de… l’OL, et bien évidemment dans la foulée de trouver un autre deal pour se libérer de Ghislain Printant, qui ne semble pas avoir trouvé la recette cette saison. Mais selon L’Equipe, ces discussions qui façonneraient un nouveau visage des Verts pourraient déboucher sur une grosse surprise.

Outre l’arrivée de Claude Puel comme entraineur principal dans un rôle élargi, l’idée serait de faire venir un nouveau directeur général, pour éviter ainsi à Roland Romeyer, présent tous les jours à Saint-Etienne, de s’impliquer trop personnellement. Un nom a déjà été glissé, et il s’agit de Xavier Thuilot, qui a occupé ce poste à Lille par le passé, et a donc déjà collaboré avec Claude Puel. Cela permettrait à ce dernier d’arriver dans une position de confiance très forte, et à l’ASSE de réorganiser un club qui a du mal à y voir clair avec sa présidence à deux têtes.