ASSE : Diony soldé, les Verts tentent le tout pour le tout

Absent des plans de Puel, Diony se retrouve de nouveau poussé vers la sortie par l’AS Saint-Etienne. Les Verts veulent en finir le plus vite possible.

A la manière d’André Villas-Boas du côté de l’Olympique de Marseille, Claude Puel se montre transparent quand il évoque le marché des transferts. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’a aucun mal à admettre que son effectif ne devrait plus recevoir de renfort d’ici la fin du mercato le 5 octobre. En revanche, le manager des Verts ne perd pas espoir au sujet de ses indésirables. Le technicien a bien l’intention de poursuivre son coup de balai. Une démarche qui devrait pousser Miguel Trauco et Yann M’Vila vers l’Olympiakos dans les prochains jours. Quant à Loïs Diony (27 ans), deux pistes concrètes pourraient bien aboutir.

Le spécialiste mercato Manu Lonjon confirme d’abord l’intérêt et même des discussions avec Angers qui, malgré le démenti de son directeur sportif Sébastien Larcier, serait bien sur le coup. Tout comme Kayserispor qui aurait du mal à avancer dans les négociations à cause de nombreux intermédiaires. Pas de quoi faciliter un accord avec l’ancien Dijonnais. Il sera beaucoup plus simple de s’entendre avec l’AS Saint-Etienne puisque selon la même source, le club stéphanois ne réclamerait qu’une somme comprise entre 1 M€ et 1,5 M€ pour la dernière année de contrat de son flop. C’est dire à quel point les Verts sont impatients de se débarrasser de Diony, recruté en 2017 pour 10 M€, soit le plus gros transfert (ou raté) de leur histoire.