ASSE : Diony sait comment calmer la rage du Peuple Vert

Les supporters de l'ASSE vivent une période difficile à l'image de leur équipe. Et la défaite dans le derby n'a évidemment pas calmé les choses. Mais Diony pense pouvoir redonner le sourire.

Un point pris en six matchs de Ligue 1, une crise avec Ruffier, une 16e place au classement, une défaite dans le derby à Lyon après une triste prestation, il ne fait pas bon être un supporter de l’AS Saint-Etienne ces dernières semaines. Au milieu de ce marasme, les Verts voient un petit coin de ciel bleu avec la perspective de jouer jeudi soir à Geoffroy-Guichard contre Rennes pour un ticket en finale de la Coupe de France. Quand on se souvient de la folie qui s’était emparée de Saint-Etienne lors de la victoire en finale de la Coupe de la Ligue en 2013…face à Rennes, on imagine que le Peuple Vert est déjà prêt à envahir le stade de France pour une éventuelle finale.

Mais avant cela il faudra battre une formation bretonne plutôt en forme actuellement et qui rêve de conserver la Coupe de France gagnée l'an dernier face au PSG. Mais Loïs Diony veut y croire et il souhaite donner un peu de bonheur aux fans de l'ASSE. « On voulait vraiment faire un résultat pour nos supporters. On rentre malheureusement à la maison avec la défaite. On est déjà en colère de cette défaite, et je n'imagine pas pour nos supporters. On va tout faire jeudi, on a obligation de les amener au stade de France », a prévenu l’attaquant de l’AS Saint-Etienne, qui est conscient qu’une élimination devant un stade qui sera très largement remplie pourrait être très mal vécue.