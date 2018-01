ASSE : Diony c'est fini, direction la D2 anglaise au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Le gros effort financier des Verts l’été dernier n’a pas été payant. Ancien buteur de Dijon, Loïs Diony n’a jamais trouvé sa place à l’ASSE malgré les 7 ME dépensés pour sa venue. L’attaquant a fait chou blanc et va en faire les frais en ce mois de janvier. Annoncé sur le départ, sorti régulièrement du groupe, Diony ne restera toutefois pas en France, alors que Caen était intéressé, et que Saint-Etienne a tenté un échange avec le Toulousain Delort.

Selon Le Bien Public, un accord est tout proche d’être trouvé pour son prêt avec option d’achat à Bristol City, qui évolue en D2 anglaise. L'option d'achat sera levée en cas de montée du club. Une formation actuellement à la lutte pour la montée en Premier League, et qui cherche la bonne carburation devant. A noter que Bristol réalise tout de même une belle saison, puisqu’ils se retrouvent en demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise, avec un match retour à disputer ce mardi soir face à Manchester City.