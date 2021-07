ASSE : Deux Verts à Troyes pour zéro euro ?

Dans : ASSE.

Le départ de Jessy Moulin se confirme pour Saint-Etienne, qui ne devrait pas se montrer trop gourmand pour son gardien de 35 ans.

Titulaire en début de saison dernière, Jessy Moulin a perdu sa place au profit du très prometteur Etienne Green. Dans l’esprit de Claude Puel, il est maintenant clair que le gardien de 20 ans est le numéro un. Un coup dur pour Jessy Moulin, doublure historique de Stéphane Ruffier, qui n’est plus prêt à assumer ce rôle de remplaçant exemplaire auprès d’Etienne Green après avoir goutté aux joies de la Ligue 1 dans un rôle de titulaire. En toute logique, Jessy Moulin va donc quitter l’ASSE au mercato et comme indiqué jeudi, Troyes est fortement intéressé par le profil du portier des Verts. La priorité de l’ESTAC se nommait Yohann Pelé, mais l’ex-gardien de l’OM ne donne plus signe de vie.

C’est ainsi que selon Mohamed Toubache-Ter, la piste Jessy Moulin pourrait se concrétiser ce week-end pour Troyes. Et elle ne va pas coûter un centime aux Aubois puisque l’ASSE acceptera de libérer son gardien pour services rendus. « Troyes n’a plus de nouvelles de Yohann Pelé depuis 3 semaines a avancé sur 1 autre piste. Accord de principe sur la base d’un contrat de 2 ans pour Jessy Moulin. Il est espéré à Troyes, la semaine prochaine. La direction de Sainté est ok pour le libérer. Décision du coach (ndlr : Laurent Battles) ce week-end » a publié l’insider, qui a par ailleurs révélé que Troyes avait des vues sur un autre joueur bien connu des supporters de l’ASSE, Romain Hamouma, libre depuis le 30 juin. « En plus de la proposition de Brest (contrat de 2 ans sur la table), de la proposition de Nice (1+1 qui pourrait évoluer), du coup de téléphone du DS du Stade Rennais… Troyes vient d’entrer dans la boucle en formulant une très bonne proposition à Romain Hamouma ». Promu en Ligue 1, les Aubois ont plus que jamais la volonté de s’appuyer sur des joueurs d’expériences, rodés aux joutes du championnat de France. Et ils ont trouvé deux profils idéals du côté de Saint-Etienne...