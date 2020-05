ASSE : Deux rumeurs éclatent pour les Verts au mercato

Dans : ASSE.

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que déjà, l’AS Saint-Etienne fait beaucoup parler.

On le sait, les Verts seront dans l’obligation de vendre avant de pouvoir acheter. Dans cette optique, un joueur comme Denis Bouanga ne sera pas retenu. Dans le viseur de Lille et du Bétis Séville, le Gabonais a également fait l’objet d’une offre du Stade Rennais, laquelle a été refusée par l’ASSE qui réclame 15 ME cash selon plusieurs médias. En parallèle, les Verts devraient également être attaqués sur Wesley Fofana, le jeune défenseur formé à l’ASSE, qui dispose d’une belle cote en Angleterre et en Allemagne. Ces derniers jours, son nom a circulé à Leipzig avec une possible vente à hauteur de 30 ME.

Pas d'offre du Milan pour Benkhedim

Un chiffre totalement fantaisiste selon Manu Lonjon, lequel a estimé sur Twitch qu’il était hautement improbable que Wesley Fofana rapporte autant d’argent aux Verts cet été au mercato. « Selon moi, il ne vaut pas autant » a ajouté le journaliste, par ailleurs invité à s’exprimer sur un autre jeune talent des Verts, le plus prometteur du club selon lui. Il s’agit de Bilal Benkhedim. En ce début de semaine, Goal affirmait que Nice, Valence et l’AC Milan étaient très intéressés par le milieu offensif des Verts, sous contrat avec Saint-Etienne jusqu’en 2023. Certains médias italiens ont surfé sur la rumeur en évoquant une possible offre de Milan. Mais toujours selon l’ancien journaliste de Yahoo, il n’y a pas eu la moindre approche du club lombard pour recruter Benkhedim, bien que ce dernier soit supervisé par la direction de l’AC Milan. Wesley Fofana vendu pour 30 ME et Bilel Benkhedim proche de l’AC Milan, ce n’est donc pas aussi chaud que cela selon le journaliste, généralement bien informé sur l’ASSE…