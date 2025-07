ASSE ‍: Deux recrues en or, Horneland jubile

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Reléguée en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière, l'AS Saint-Etienne s'apprêtait à vivre un mercato estival difficile avec un affaiblissement de son effectif. Pour le moment, c'est tout le contraire avec deux renforts de qualité pour Eirik Horneland.

Avec Kilmer Sports à la tête de l'AS Saint-Etienne, les supporters stéphanois s'imaginaient déjà tutoyer de nouveau les sommets hexagonaux. Néanmoins, la progression des Verts a subi un violent coup d'arrêt avec la relégation sportive connue en mai dernier. La Ligue 1 et l'Europe attendront, Saint-Etienne retrouve l'antichambre du football professionnel français. Un championnat de Ligue 2 difficile surtout quand on perd des éléments forts pendant l'été. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili notamment sont très convoités sur le marché des transferts.

Jaber et Traoré, deux atouts majeurs pour l'ASSE

Mais, le désastre annoncé est loin d'avoir eu lieu. Les deux cadres de l'ASSE sont restés au club pour le moment et les Verts peuvent compter sur des renforts intéressants. Le premier est l'international israélien Mahmoud Jaber, arrivé du Maccabi Haifa. Le milieu de terrain a conquis son entraîneur Eirik Horneland. « Il est très bon avec et sans le ballon, il est très agressif notamment quand on n’a pas le ballon, mais performe aussi quand on a la possession. […] Il a fait une très bonne impression. C’est un garçon mûr, très solide sur le travail défensif. Cela va nous aider car je ne pense pas que Saint-Étienne avait cet aspect sans ballon la saison dernière », a-t-il indiqué auprès du média En vert et contre tout.

90e+2 : ⏹️ C’est terminé ! Des buts signés Ben Old, Lamine Fomba et Zuriko Davitashvili offrent aux Verts leur premier succès de l’été ! Prochain rendez-vous : face à Troyes, samedi prochain ! 👊



💚 3-1 🔵 #ASSEECFC - #Prépa2526 pic.twitter.com/PBRzuWbXSu — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 5, 2025

Même son de cloche pour Lassana Traoré, jeune arrière gauche de 18 ans fraîchement arrivé du Sénégal. « Il est fort, agressif, il a un bon pied gauche. J’espère pouvoir compter sur lui dans le futur. Il a été bon à l’entrainement, il a beaucoup à offrir », a lâché l'entraîneur forézien à propos de l'international U20 du Sénégal. Deux joueurs solides pour les tâches défensives, une aubaine pour l'ASSE si faible dans ce domaine la saison passée (77 buts encaissés). Un premier signal positif a été envoyé ce samedi lors du succès 3-1 des Verts sur les Suisses de l'Etoile Carouge en amical avec les deux joueurs titulaires au coup d'envoi.