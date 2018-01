ASSE : Deux pistes défensives se confirment à l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Le mercato est encore loin d’être terminé à l’AS Saint-Etienne. Après le retour de prêt de Robert Beric et la signature de Yann M’Vila, les dirigeants du club forézien devraient encore se montrer actifs. Dans le viseur du club : un défenseur central. Depuis le bug Mitrovic, de nombreuses pistes ont été évoquées, notamment celles menant à Bayal et Benalouane. Dans les colonnes du Progrès, Dominique Rocheteau a mis un terme à ces pistes. En revanche, Rod Fanni et Neven Subotic sont bien dans le viseur de Jean-Louis Gasset à l’ASSE selon le directeur sportif du club.

« Il y a plusieurs dossiers, des prêts sans option, des joueurs qui peuvent se libérer… Le Serbe de Dortmund Subotic suivi par la Lazio et le Marseillais Fanni sont des pistes mais il y en a d’autres qui ne mènent ni à Bayal ni à Benalouane ». En parallèle, l’ASSE travaille également sur le recrutement d’un joueur offensif de couloir. Paul-Georges Ntep est notamment pisté et un accord de principe avec Wolfsburg aurait même été trouvé pour un prêt. Mais le joueur n’a pas encore tranché pour son avenir. Aux dernières nouvelles, il préférait encore un éventuel prêt du côté de l’OGC Nice…