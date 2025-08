ASSE ‍: Deux joueurs foncent vers un clash monumental

Ce samedi, l'AS Saint-Etienne démarre sa saison de Ligue 2 sur la pelouse de Laval. Le club du Forez doit encore régler quelques soucis en interne. Deux joueurs sont prêts à partir au clash avec la direction. Il s’agit de Pierre Ekwah et Zuriko Davitashvili.

Comment va se terminer le mercato de l’AS Saint-Etienne ? Les Verts ont énormément dépensé sur le marché estival pour rebâtir un effectif. Kilmer a réellement pris la main sur le club et l’objectif est désormais de remonter en Ligue 1. Eirik Horneland compte encore des interrogations sur des éléments de son équipe. Tout d’abord Pierre Ekwah. Le jeune milieu de terrain a été prêté à l’ASSE l’an passé. Le club du Forez a décidé de lever son option d’achat équivalant à six millions d’euros. Problème, le joueur ne veut pas revenir à Saint-Etienne. Pourtant, la direction stéphanoise ne veut pas flancher. Le média spécialisé Peuple Vert dévoile que l’ASSE ne veut pas le libérer gratuitement. Le média d’actualité précise que le joueur pourrait être envoyé en réserve cette saison s’il refuse de s'entraîner.

🚨NEW: Everton are interested in Zuriko Davitashvili. They are keeping an eye on the forwards situation this window.



Davitashvili has plenty of interest from Stade Rennais, RC Strasbourg Alsace, Sevilla, and Borussia Mönchengladbach. (@footmercato] #EFC pic.twitter.com/HMJijQL2TK