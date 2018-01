ASSE : Deux départs et deux arrivées à boucler ce mercredi

Dans : ASSE, Mercato.

Club le plus actif en France cet hiver, l’AS Saint-Etienne se prépare à une dernière journée chargée. Les Verts doivent absolument dégraisser, et sont sur le point de le faire avec deux éléments. En effet, Florentin Pogba est parti pour s’engager en Turquie, avec plusieurs clubs intéressés et notamment Gençlerbirligi en tête d’affiche. Alexander Soderlund finalise son retour en Norvège, avec là aussi deux clubs à la lutte, dont Rosenborg.

Dans l’autre sens, Oussama Tannane est revenu ce mardi à Saint-Etienne et devrait concrétiser la fin prématurée de son prêt à Las Palmas, où il n’est plus désiré. Enfin, Yahoo Sport annonce également que les Verts ont quelques contacts pour la venue d’un avant-centre, afin d’avoir dans leurs rangs un joueur capable de seconder Robert Béric, alors que Diony et Soderlund ont ou vont faire leurs valises.