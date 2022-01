ASSE : Des recrues et des bannis, Dupraz met la pression

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Toujours dernière de Ligue 1 après sa défaite contre Lens (1-2) samedi dernier, l’AS Saint-Etienne pourrait vivre une fin de mercato animée. C’est en tout cas le souhait de l’entraîneur Pascal Dupraz qui réclame du mouvement dans les deux sens.

Pour Pascal Dupraz, les signatures enregistrées ne suffisent pas. L’AS Saint-Etienne a officiellement attiré Paul Bernardoni, Joris Gnagnon, Bakary Sako et Sada Thioub cet hiver. Mais l’entraîneur stéphanois attend d’autres renforts à des postes bien définis. « J’ai été clair : on veut un défenseur central, un attaquant de pointe et un latéral », a énuméré le technicien dans un entretien accordé au Progrès, avant de s’expliquer.

« Si on prend un latéral droit, ce n’est pas parce qu’Yvann (Maçon) n’est pas au niveau, a-t-il souligné dans les colonnes du quotidien régional. C’est pour que le groupe soit encore plus homogène, le rendre encore plus performant. Il sous-performe, il va falloir qu’il performe et même qu’il surperforme parce qu’on a musardé. » La bonne nouvelle, c’est que les Verts vont bientôt récupérer des joueurs blessés ou qui disputent actuellement la Coupe d’Afrique des Nations, comme le Tunisien Wahbi Khazri et le Gabonais Denis Bouanga.

Dupraz veut aussi des départs

« On va pouvoir présenter une équipe plus offensive quand on aura retrouvé tout le monde et qu’on pourra recruter, s’est réjoui Pascal Dupraz, qui réclame aussi un coup de balai dans son effectif. L’idée, c’est de travailler avec un groupe plus restreint qui prépare le match à venir. Une fois le match terminé, on fait les constats et s’il faut moduler le groupe en fonction des performances, des blessés, des suspendus, alors on fera. Mais il faut qu’on s’entraîne de manière plus resserrée avec 20 à 22 joueurs. » Une mission supplémentaire confiée à ses dirigeants, qui s’apprêtent à officialiser la venue du défenseur central Eliaquim Mangala.