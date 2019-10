ASSE : Des glandeurs remis au boulot par Claude Puel ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

Même si tout n’a pas été génial pour l’AS Saint-Etienne à Bordeaux, les Verts sont repartis avec les trois points de Gironde et Claude Puel affiche un bilan de deux victoires en deux matchs. Consultant de BeInSports lors de cette rencontre, Daniel Bravo admet qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour le nouvel entraîneur de l’ASSE, mais l’ancien joueur estime que certains éléments ont clairement changé d’attitude suite au limogeage de Ghislain Printant. Car pour Daniel Bravo, il est évident que des mauvaises habitudes avaient été prises ces derniers mois au sein de l’effectif stéphanois, et que cela a clairement pesé dans les mauvais résultats du début de saison des Verts.

« J’ai l’impression que cette équipe a la volonté de bien faire. C’est le plus important. Ils vont s’améliorer, c’est certain. Les progrès doivent être collectifs et individuels. Il va falloir un peu de temps pour que tous ces joueurs de qualité puissent jouer leur meilleur football. Même au niveau de la condition physique, je vois que ça progresse. Quand le physique sera là, la technique et la confiance reviendront. Ils n’étaient pas bien préparés à Nîmes. Plusieurs Stéphanois n’ont pas fait de préparation et je pense aussi qu’avec Ghislain Printant, pas mal de joueurs ont commencé à lever le pied et à s’entraîner un peu à la carte. Si on veut être bon en match, il faut bien se préparer à l’entraînement », fait remarquer, dans les colonnes du Progrès, le consultant de la chaîne sportive. Nul doute qu'avec Claude Puel aux commandes, certains joueurs vont devoir suer un peu plus que d'autres.