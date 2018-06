ASSE : Dépasser l'OL dans ce secteur, même Rocheteau n'y croit pas

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

La question de la formation a souvent été au coeur des préoccupations de l'AS Saint-Etienne, les Verts ayant du mal, comme d'autres clubs de Ligue 1, à conserver leurs meilleurs jeunes. Et ce ne sont pas les trois changements intervenus cette saison à la direction du centre de formation de l'ASSE qui ont aidé les choses. Mais il n'empêche, les dirigeants stéphanois ont réussi à faire signer un premier contrat pro à quelques jeunes ces derniers jours pour le plus grand bonheur de Dominique Rocheteau. Cependant, ce dernier le constate, sur le plan offensif, l'AS Saint-Etienne est loin d'avoir un vivier énorme chez les jeunes, surtout si l'on compare avec le voisin lyonnais.

« Pas beaucoup d’attaquants formés à l'ASSE ? Je suis d’accord si on compare à Lyon par exemple. Quand on joue le top 5, c’est plus difficile. Il faut que l’on arrive à leur faire confiance. L’argent est important et le nerf de la guerre c’est le recrutement. On essaie de s’améliorer, comme dans tous les domaines. On a, par exemple, établi un lien entre les cellules de recrutement des professionnels et des jeunes », a reconnu celui qui est désormais le directeur sportif de l'AS Saint-Etienne et qui a lui même été formé dans la maison verte. L'Olympique Lyonnais a plus d'un coup d'avance dans ce secteur précis, mais l'ASSE souhaite pouvoir réduire rapidement cet écart.