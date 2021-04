ASSE : Départ en vue, Camara devient trop fort

Dans : ASSE.

Malgré une saison difficile, Saint-Etienne peut se targuer de compter dans ses rangs de jeunes joueurs prometteurs susceptibles d’être vendus à prix d’or.

Ces dernières semaines, deux noms reviennent en boucle à Saint-Etienne, ceux du très jeune Lucas Gourna et celui d’Yvan Neyou. Le premier cité a carrément été évoqué dans le viseur de Chelsea ou encore de plusieurs clubs allemands tandis que Neyou serait suivi par le RC Lens, actuel cinquième de Ligue 1. Mais à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, un autre jeune de l’ASSE est jugé comme très bankable et pourrait donc quitter le Forez lors du prochain mercato. Il s’agit du milieu de terrain natif de Marseille, Mahdi Camara (22 ans), utilisé en défense centrale, en latéral ou encore à son poste de prédilection de milieu de terrain par Claude Puel cette saison.

Quelque soit sa position, Camara répond présent et ne déçoit jamais. Ce qui n’a pas manqué de taper dans l’œil de plusieurs clubs européens selon les informations du quotidien national. « Son état d’esprit exemplaire et ses nets progrès balle au pied suscitent l’intérêt. La Gambie, le pays de son père Amadou, lui fait les yeux doux. D’autres clubs l’ont déjà approché. Avec les autres milieux - Lucas Gourna, Aïmen Moueffek et Yvan Neyou -, Camara, sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, s’impose comme l’un des Verts les plus « bankables » lors du prochain mercato, au cours duquel l’ASSE aura besoin de faire rentrer de l’argent frais. Même dans la coulisse, il pourrait encore lui rendre service » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national, qui estime donc que Camara pourrait quitter Saint-Etienne lors du prochain mercato, au grand désarroi des supporters qui rêvent d’avoir une équipe compétitive la saison prochaine autour des jeunes espoirs du club que sont Camara, Gourna, Neyou ou encore Moueffek et Aouchiche.