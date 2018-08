ASSE : Denis Balbir l'annonce, Diony va cartonner à l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Auteur de cinq buts et deux passes décisives lors des matchs amicaux de l’AS Saint-Etienne, Loïs Diony va débuter la saison dans la peau d’un titulaire aux yeux de Jean-Louis Gasset. La forme retrouvée de l’ancien buteur de Dijon est forcément une bonne nouvelle pour les Verts, qui doutent désormais de la nécessité de recruter un avant-centre. Journaliste très attentif à l’actualité du club forézien, Denis Balbir s’est exprimé au sujet du buteur de 25 ans. Et selon lui, ce dernier peut être « la meilleure recrue » de l’été à l’ASSE.

« Ce qui me réjouit le plus actuellement, c’est la bonne forme de Loïs Diony. Il est en train de se mettre en confiance pour le début du championnat et montre qu’il n’a pas perdu ses qualités dijonnaises. Cinq buts et deux passes lors de la campagne de préparation, c’est presque inespéré pour le joueur comme pour le club. Et si c’était lui l’une des meilleures recrues de l’ASSE cette saison ? En tout cas, ce serait un beau clin d’oeil. Saint-Etienne a quand même investi une somme assez conséquente pour le recruter et il nous avait désagréablement surpris par son « non-rendement » de la saison 2017-2018 » a expliqué Denis Balbir sur But Football Club. Reste désormais à confirmer ce renouveau en compétition officielle, où Loïs Diony n’a toujours pas marqué depuis son arrivée à Saint-Etienne…