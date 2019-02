ASSE : Dégoûté du foot, Romeyer donne déjà le podium sans les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Cinquième de Ligue 1 avant la 26e journée, l’AS Saint-Etienne pourrait participer à la lutte pour le podium jusqu’à la fin de la saison.

Sur le plan comptable, tout reste possible pour les Verts seulement relégués à six points de la troisième place occupée par l’Olympique Lyonnais. Mais de son côté, Roland Romeyer ne se fait pas trop d’illusions. Le co-président stéphanois, dégoûté par le football moderne, sait que les budgets influencent le classement final et que l’ASSE part avec un handicap.

« Le foot que j'aimais est devenu un football business. En début de saison, je peux déjà vous dire qui sera sur le podium. Le premier sera Paris, le deuxième sera Lyon, le troisième sera Lille, le quatrième sera Marseille. Le cinquième, ce sera peut-être nous, on se bat pour cette place, a prédit le dirigeant dans des propos relayés par Poteaux Carrés. Quand vous avez des budgets qui sont dix ou douze fois supérieurs aux autres, on ne peut pas rivaliser. »

« Il ne faut pas rêver »

« J'ai été ravi de voir ces matchs de Ligue des Champions mais il ne faut pas rêver, pour nous ça devient quelque chose d'impossible, à moins qu'on fasse la quête tout à l'heure, si on ramasse beaucoup d'argent on pourra se payer de grands joueurs, a plaisanté Romeyer. On est à une époque où l'argent fait le club. Avec environ 70 M€, on a le sixième ou le septième budget. Paris, c'est 700 M€ ! » On croirait presque entendre son homologue lyonnais Jean-Michel Aulas…