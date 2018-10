ASSE : Debuchy ne se la raconte pas, il y a encore du boulot

Dans : ASSE, Ligue 1.

Mathieu Debuchy, défenseur de l'ASSE, après le nul à Nîmes (1-1) : « En première période, on doit tuer le match en marquant plus. Puis on n'a pas fait la deuxième période qu'on voulait faire. À la mi-temps, on s'est dit qu'il allait falloir ressortir le ballon, mais on a trop balancé, et on a mangé des contres... C'était difficile. Ils ont bien poussé, ils nous ont mis en danger, donc ils ont fait ce qu'il fallait pour égaliser... Nous, on aurait du mieux faire dans la maîtrise de la balle. Avec un peu de chance, on aurait pu marquer en fin de match. Mais on va se contenter de ce nul et garder le positif, car on a été solidaires, et on n'a rien lâché jusqu'au bout. Cependant, on doit faire plus. On se doit de gagner ce genre de match pour viser plus haut. On a encore des progrès à faire », a-t-il lancé sur Canal+.