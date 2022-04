ASSE : De zéro à héros, Camara épate Dupraz

Dans : ASSE.

Par Nicolas Issner

Saint-Étienne a pu compter sur un excellent Mahdi Camara, auteur d'un doublé, face à Brest ce samedi, (2-1). Le buteur des Verts revient de loin après avoir écarté du groupe stéphanois la semaine dernière pour des problèmes de comportement.

Saint-Étienne a glané trois points très précieux ce week-end face au Stade Brestois. Une victoire (2-1) plus que renversante grâce à Mahdi Camara, auteur de deux réalisations, réintégré dans le groupe et présent dans les bons ou mauvais coups récemment. Le milieu de terrain stéphanois avait pourtant touché le fond après avoir frappé un gardien de l’équipe réserve qui avait insulté certains de ses proches lors du match perdu contre l'OM. De ce fait, le fauteur de troubles avait été écarté du groupe pendant que ses partenaires se faisaient écraser (6-2) à Lorient. Le Stéphanois de 23 ans est plus qu'important dans l'entrejeu des Verts, cette saison il a joué 29 des 32 journées de Ligue 1. Indispensable.

Dupraz : « Un tempérament incroyable »

Arrivé en cours de saison, Pascal Dupraz a su métamorphoser ses joueurs, pourtant bons derniers de Ligue 1 il y a quelques mois. Mais ce samedi, c'est bien Mahdi Camara qui a redonné le sourire à Pascal Dupraz alors que l'ASSE restait quatre matchs sans victoire en championnat. « Quand le comportement n’est pas en adéquation avec ce que doit être celui d’un joueur professionnel, on sanctionne. Aujourd'hui il était de retour, pour lui c’était double peine la semaine dernière, il pensait toute la semaine que cela était de sa faute si on avait perdu à Lorient en plus de sa sanction » avait lancé Pascal Dupraz après la rencontre. « Il fêtait son retour après sa semaine de pénitence. Ça montre que ce garçon a un tempérament incroyable. C'est aussi l'occasion de souligner le travail de tout le staff et notamment Sébastien Sangnier » a conclu le tacticien stéphanois au micro de Prime Video. Mercredi prochain, Pascal Dupraz et ses partenaires iront jouer leur vie au Matmut Atlantique contre les Girondins de Bordeaux, 19e de Ligue 1. En attendant, ce sont bien Mahdi Camara et les Verts qui sont sortis de la zone rouge.