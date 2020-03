ASSE : De la zone rouge au podium, Puel rêve d’une remontada

Dans : ASSE.

Dix-septième de Ligue 1, Saint-Etienne flirte avec la zone rouge depuis plusieurs semaines, ce que regrette terriblement Claude Puel…

Il faut dire que les Verts avaient enchaîné les victoires en octobre et novembre, après la nomination de Claude Puel. Mais le soufflet est très rapidement retombé et désormais, c’est pour le maintien que se battent les joueurs de l’ASSE. Une désillusion pour l’ancien entraîneur de Leicester et de Southampton, qui a indiqué sur l’antenne de France Bleu que c’est pour une place en Ligue des Champions qu’un club comme Saint-Etienne devrait se battre. Ramener les Verts en Europe, c’est clairement l’objectif de Claude Puel à court terme même si la tâche s’annonce très délicate…

« Ce serait magnifique dans les prochaines années d’arriver à monter ce club à la hauteur de ce qu’il devrait être. C’est un long chemin, très rocailleux. C’est un club magnifique parce qu’il y a une histoire, un grand passé. C’est un club énormément titré. Si on arrive à le faire remonter dans la hiérarchie, ça serait exceptionnel. La Ligue des Champions, c’est là où doit se situer un club comme l’ASSE. Cela dépendra de beaucoup de choses, des moyens financiers notamment. Je n’avais pas spécialement de vision sur les Verts pendant que j’étais à Monaco, Lille, Lyon ou Nice. Je m’identifie beaucoup aux clubs où je vais. Pour moi les Verts ça représente mon enfance. Toute la France était derrière les Verts. Je ne savais même pas quelles étaient les autres équipes qui jouaient dans le championnat de France » a expliqué Claude Puel, pour qui il est urgent que l’ASSE retrouve une place de tout premier choix en Ligue 1. Pour cela, il faudra réussir un mercato sans faute cet été...