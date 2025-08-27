ASSE ‍: Davitashvili et Stassin vendus pour une offre folle

Dans : ASSE.

En cette dernière semaine de mercato estival, L’AS Saint-Etienne cherche à conserver ses deux offensifs en la personne de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Les deux joueurs ne sont pas à vendre par le club du Forez sauf offre mirobolante. La direction des Verts a été catégorique là-dessus.

Après une victoire étriquée contre Boulogne (1-0), l’AS Saint-Etienne a pris la tête du championnat de Ligue 2. Les Verts, favoris de cette saison dans l’antichambre du football français vont encore devoir penser au mercato avant de rester focus à 100% sur le rectangle vert. Pour la dernière semaine, l’AS Saint-Etienne va tout faire pour tenter de conserver Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Les deux joueurs sont les éléments les plus courtisés dans le Forez. Mais les Verts sont catégoriques sur la question, il n’y aura pas de vente.

Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin restent

Le média En vert et contre tous dévoile que l’ASSE a tranché concernant les cas des deux joueurs les plus prolifiques de la saison dernière. Buteur contre Boulogne, Zuriko Davitashvili montre déjà qu’il sera un élément important du dispositif d’Eirik Horneland cette saison. Le Géorgien a des envies d’ailleurs notamment de première division afin de se donner le maximum de chances de disputer la Coupe du monde l’été prochain avec la Géorgie en cas de qualification. L’ancien bordelais a attiré les convoitises, mais le club du Forez a souhaité le garder. Même son de cloche pour Lucas Stassin. L’attaquant belge devrait rester du côté du Forez cet été. Cependant, sur cette fin de mercato, le Stade Rennais et d’autres formations de Ligue 1 tentent le coup. Mais l’AS Saint-Etienne ne compte pas libérer son joueur sauf en cas d’offre déconnectée du marché selon En Vert et contre tous. Les deux joueurs seront donc présents à Saint-Etienne cette saison avec pour objectif d’aider le club à remonter en Ligue 1.