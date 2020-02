ASSE : David Wantier viré de Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Annoncé depuis plusieurs jours, le limogeage de David Wantier de son poste de responsable du recrutement de l'AS Saint-Etienne a été confirmé ce mardi.

Alors que les résultats sportifs de l’AS Saint-Etienne sont en chute libre, au point même que l’on s’inquiète pour l’avenir des Verts en Ligue 1, un premier fusible vient de sauter du côté de l’Etrat. Et ce n’est pas une surprise, c’est David Wantier, jusqu’alors directeur de la cellule recrutement de l’ASSE qui paie les pots cassés.

Selon L’Equipe, Xavier Thuillot, directeur général de l’AS Saint-Etienne, a convoqué David Wantier ce mardi afin de lui signifier cette décision. Personne n’est réellement surpris par ce limogeage, le désormais ancien responsable du recrutement des Verts n’étant pas réellement dans les petits papiers de Claude Puel et de Roland Romeyer. Pour l’instant, on ne sait pas qui sera nommé à ce poste très sensible, mais l’ASSE semble penser très fort à Gérard Bonneau, qui est actuellement au Servette de Genève mais a surtout connu une énorme réussite à l’Olympique Lyonnais.